Terrorismo internazionale e traffico di armi | arrestate quattro persone

Quattro cittadini turchi sono stati arrestati dalla Polizia di Stato su mandato della Procura di Milano, nell’ambito di un’operazione contro il terrorismo internazionale e il traffico di armi. L’azione, condotta dalla sezione antiterrorismo, ha portato all’esecuzione di un’ordinanza di misura cautelare, evidenziando l’impegno delle forze dell’ordine nel contrasto a minacce gravi per la sicurezza nazionale e internazionale.

Mafia turca a Milano, arrestati quattro della banda di Baris Boyun: terrorismo, traffici, immigrazione e stragi - Boyun è detenuto al 41bis

Banda armata con finalità terroristiche: maxi operazione della polizia contro un gruppo turco radicato in Italia

TERRORISMO STRONCATO TRAFFICO D'ARMI

Le accuse sono di banda armata con finalità di terrorismo, traffico internazionale di armi, omicidi e stragi

