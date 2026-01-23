Video| Blitz contro rete di usurai | arrestate quattro persone

Nella nostra regione, quattro persone sono state arrestate nell'ambito di un'operazione contro una rete di usurai, coinvolgendo usura, estorsione e atti persecutori. Sei individui sono stati colpiti da misure cautelari, tra cui carcere, domiciliari e divieti di avvicinamento. Inoltre, due sono state sospese dai incarichi pubblici. L’indagine evidenzia l’impegno delle forze dell’ordine nel contrasto a fenomeni criminali di questo tipo.

Sei persone sono state colpite da misure cautelari, (due in carcere, due agli arresti domiciliari e per altre due, divieto di avvicinamento alle persone offese) nell'ambito di un'indagine su usura, estorsione e atti persecutori, mentre altre due sono state sospese da incarichi pubblici per un.

