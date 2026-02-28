Bulera verso la chiusura Protocollo firmato dal sindaco | Stop definitivo entro il 2030

Il sindaco di Pomarance ha firmato un protocollo d’intesa che prevede la chiusura definitiva della discarica di Bulera entro il 2030. La firma è avvenuta giovedì 26 febbraio e rappresenta un passo importante per il futuro ambientale e produttivo della Valdicecina. La decisione riguarda direttamente la gestione dei rifiuti e il destino della discarica, che dovrà essere chiusa entro il termine stabilito.

Una firma che segna il punto di svolta per il futuro ambientale e produttivo della Valdicecina. Il sindaco di Pomarance, Graziano Pacini, ha siglato, giovedì 26 febbraio, il nuovo protocollo d'intesa che traccia il percorso per la definitiva chiusura della discarica di Bulera entro il 2030. Un atto che il primo cittadino non esita a definire come il più rilevante del suo mandato, volto a chiudere una stagione durata oltre mezzo secolo durante la quale il sito ha rappresentato un motore occupazionale per il territorio, ma anche un tema di acceso confronto pubblico. Il Comune si è riservato garanzie stringenti attraverso una verifica fissata tra due anni, con la possibilità di disdetta immediata dell'intesa qualora venissero riscontrate mancanze o criticità.