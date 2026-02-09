Terra dei Fuochi protocollo per la legalità negli appalti | controlli rafforzati sulle bonifiche

Le autorità hanno messo a punto un nuovo protocollo per rafforzare i controlli sugli appalti pubblici legati alle bonifiche ambientali nella Terra dei Fuochi. L’obiettivo è prevenire infiltrazioni criminali e garantire che i lavori vengano svolti secondo la legge. Da oggi, saranno più frequenti i controlli e le verifiche sui cantieri, per assicurarsi che tutto sia in regola e che le bonifiche siano eseguite correttamente. Il nuovo strumento vuole proteggere l’ambiente e tutelare le comunità locali.

Un nuovo strumento per blindare gli appalti pubblici e contrastare le infiltrazioni criminali nel delicato settore delle bonifiche ambientali. È stato sottoscritto oggi, presso la Procura generale della Corte d'Appello di Napoli, il protocollo per la legalità e la trasparenza negli appalti per la.

