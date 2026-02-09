Notte di disordini in centro | Tra bottiglie rotte e sangue la città non è più sicura

Una notte di scontri e caos nel centro di Parma. Le strade sono piene di vetri rotti, sangue e rifiuti abbandonati. La città sembra aver perso la sua sicurezza e la calma di sempre. La gente si sveglia con l’eco di una notte difficile, tra paura e incertezza.

Una notte di disordini e degrado nel cuore di Parma, con strade invase da cocci di bottiglie, chiazze di sangue e oggetti abbandonati. A denunciarlo è Laura Cavandoli, deputata della Lega, che in un post pubblicato su Facebook racconta quanto visto tra via Verdi, la stazione ferroviaria e viale.

