Pugni in testa e violenza in pieno centro a Bari | aggredito il nuovo console della Georgia fermato un 40enne

Nel cuore di Bari, il console generale della Georgia, Irakli Koiava, è stato picchiato da un uomo di 40 anni. L'aggressione è avvenuta mentre il diplomatico camminava per le vie della città. La polizia ha fermato l’aggressore sul posto, ma le circostanze sono ancora da chiarire. La vittima è stata soccorsa e trasportata in ospedale.

Aggredito a Bari il console generale della Georgia. Il nuovo console generale della Georgia a Bari, Irakli Koiava, è stato aggredito nel pomeriggio di oggi mentre percorreva la centralissima via Sparano. I primi ad intervenire sono stati gli agenti della polizia locale che hanno bloccato l'aggressore: si tratta di un un uomo di circa 40 anni, barese, la cui posizione è al vaglio degli inquirenti. I fatti La vittima non ha riportato ferite ma è in stato di shock perché sorpresa alle spalle e colpita con diversi pugni alla nuca. Ora è in ospedale per accertamenti. Il movente dell'aggressione è ignoto. 🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it

Il console generale della Georgia a Bari è stato picchiato mentre passeggiava nel centro.

