Tudor Tottenham il croato ha firmato! L’ex Juve torna in panchina | accordo fino a giugno e per il futuro…

Igor Tudor torna in panchina dopo aver lasciato la Juventus, firmando con il Tottenham per alcuni mesi. La decisione del club di affidargli la squadra fino a giugno deriva dalla necessità di trovare un tecnico che possa gestire subito gli impegni di campionato. Tudor, che ha già allenato diverse squadre in Italia, si prepara a guidare gli Spurs nelle prossime partite, con un accordo a termine che potrebbe aprire nuove possibilità in futuro.

Tudor si è unito al Tottenham per sei mesi, dopo aver lasciato la Juventus ad ottobre.

Il Tottenham ha scelto Igor Tudor come nuovo allenatore, motivato dalla necessità di migliorare le prestazioni della squadra.

Igor Tudor ha firmato il suo contratto con il Tottenham Dopo l’esonero di Thomas Frank, gli Spurs sono pronti ad accogliere l’ex allenatore della Juventus. Al momento il Tottenham è 16° in Premier League con 29 punti e agli ottavi di Champions League x.com