Tottenham in crisi | Tudor furioso dopo il ko col Fulham Arbitro e squadra nel mirino cosa ha detto il tecnico croato

Dopo la sconfitta contro il Fulham, l’allenatore del Tottenham si è mostrato molto arrabbiato, criticando l’arbitro e la squadra. Tudor ha espresso il suo disappunto riguardo alle decisioni arbitrali e alle prestazioni dei suoi giocatori durante la partita. La squadra si trova in un momento difficile, con risultati che continuano a peggiorare, e il tecnico croato ha commentato le sue impressioni in modo deciso.

Temi più discussi: Il Tottenham rischia davvero la retrocessione? Se succede...; Salvare il Tottenham, per il nuovo tecnico Tudor è la sfida più grande; Il dilemma Tottenham: invincibile in Europa, in crisi nera in Premier League; Tottenham, esordio da incubo per Tudor: Bisogna stare zitti e lavorare. L'obiettivo è uno solo!.

