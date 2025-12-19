Schiacciato da escavatore in cantiere muore operaio 70enne

Un grave incidente in cantiere si è concluso con la tragica morte di un operaio di 70 anni, rimasto incastrato tra un escavatore e una parete durante lavori di ristrutturazione. La scena, drammatica, ha sconvolto colleghi e soccorritori, evidenziando i rischi legati alle attività di edilizia e l'importanza di rigorose norme di sicurezza.

© Imolaoggi.it - Schiacciato da escavatore in cantiere, muore operaio 70enne L'operaio è rimasto incastrato tra un escavatore e una parete di un edificio su cui si stavano svolgendo dei lavori di ristrutturazione. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it Leggi anche: Incidenti sul lavoro, schiacciato da escavatore: morto 70enne Leggi anche: Operaio abruzzese muore schiacciato in un cantiere ferroviario nel Lazio Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia. Schiacciato da escavatore in cantiere, muore 70enne nell'Ascolano; Tragedia a Castignano, operaio muore schiacciato dall'escavatore in un cantiere edile; Muore a 70 anni mentre lavora: operaio schiacciato dall’escavatore. “Strage inaccettabile”; Tragedia a Castignano: 70enne muore schiacciato da un escavatore in cantiere. Tragedia a Castignano, operaio muore schiacciato dall'escavatore in un cantiere edile - La tragedia si è consumata nella tarda mattinata a Ripebarda di Castignano. msn.com

Muore a 70 anni mentre lavora: operaio schiacciato dall’escavatore. “Strage inaccettabile” - La tragedia all'interno di un cantiere per lavori di ristrutturazione a Castignano (Ascoli). msn.com

Muore a 70 anni in un cantiere del sisma 2016. I sindacati: "Basta morti sul lavoro" - Guidava un escavatore quando è rimasto schiacciato fra il mezzo e la parete di una casa che stava ristrutturando. rainews.it

Tragedia a Castignano, operaio muore schiacciato dall'escavatore in un cantiere edile - facebook.com facebook

Incidente sul lavoro nel Piceno: muore 70enne schiacciato da un escavatore x.com

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.