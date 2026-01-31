Trovato nel parcheggio di una sala giochi ma era agli arresti domiciliari | 34enne arrestato per evasione
I carabinieri di Rimini hanno arrestato in piena notte un uomo di 34 anni, trovato nel parcheggio di una sala giochi mentre era agli arresti domiciliari. L’uomo, già noto alle forze dell’ordine, aveva tentato di allontanarsi senza autorizzazione. Gli agenti lo hanno riconosciuto e portato in caserma per le procedure di rito.
I carabinieri della sezione operativa della compagnia di Rimini hanno arrestato, in piena notte, un italiano di 34 anni per il reato di evasione. L'uomo, già noto alle forze dell'ordine, era sottoposto alla misura cautelare degli arresti domiciliari.Durante un servizio notturno rivolto anche al.🔗 Leggi su Riminitoday.it
