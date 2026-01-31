Trovato nel parcheggio di una sala giochi ma era agli arresti domiciliari | 34enne arrestato per evasione

I carabinieri di Rimini hanno arrestato in piena notte un uomo di 34 anni, trovato nel parcheggio di una sala giochi mentre era agli arresti domiciliari. L’uomo, già noto alle forze dell’ordine, aveva tentato di allontanarsi senza autorizzazione. Gli agenti lo hanno riconosciuto e portato in caserma per le procedure di rito.

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.