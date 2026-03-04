Entra nell’auto con un coltello poi rapina la conducente e fugge

Nella serata di ieri, in via Medaglie d’Oro della Resistenza a Rosta Nuova, un uomo è entrato in un'auto armato di coltello, ha minacciato e rapinato la conducente prima di fuggire. L’episodio è avvenuto nel centro di Reggio Emilia e ha provocato l’intervento delle forze dell’ordine, che ora stanno indagando sul fatto.

Reggio Emilia, 4 marzo 2026 – Una brutale aggressione si è consumata nella serata di ieri in via Medaglie d’Oro della Resistenza, in zona Rosta Nuova. Erano circa le 19 quando un uomo è salito improvvisamente sull’automobile ferma a bordo strada di una donna: il malvivente aveva con sé un coltello, che in un attimo non ha esitato a puntare contro la donna che si trovava al volante, minacciandola per portarle via la borsa. La donna – che stando alle prime ricostruzioni era in attesa dei suoi nipotini – sarebbe una dipendente del Santa Maria Nuova. Tutto si è svolto in attimo: l’uomo ha portato via la borsetta contenente tutti gli effetti personali della conducente ed è scappato, dandosi alla fuga. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

