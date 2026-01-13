Entra in un negozio con un coltello e rapina la commerciante

Lo scorso venerdì a Prato, in via Pistoiese, si è verificato un episodio di rapina presso un negozio gestito da una commerciante cinese. Un giovane, armato di coltello, ha minacciato la vittima durante il tentativo di rapina, come emergono dalle immagini condivise sui social. La vicenda, di per sé già seria, ha attirato l’attenzione della comunità locale e delle forze dell’ordine, che stanno approfondendo i fatti.

Un episodio non privo di tratti surreali si è sarebbe verificato lo scorso venerdì, in via Pistoiese a Prato: una commerciante cinese è stata vittima di una rapina effettuata da un giovane, stando alle immagini di un video che gira su WeChat tra la comunità orientale del capoluogo laniero. L'uomo. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it Leggi anche: Tentata rapina con coltello nel negozio, ma la cassiera dice 'no': uomo fugge via Leggi anche: Casalnuovo di Napoli, uomo entra armato in negozio di alimenteri e ruba una confezione di mozzarelle minacciando commerciante 89enne La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti. Entra in un negozio con un coltello e rapina la commerciante; Prato, armato di coltello entra in un negozio di abbigliamento: «Dammi i soldi». Rapina o estorsione? I dubbi – Video; Rapina con coltello a negozio cinese, parla la vittima: “Primo episodio, non è racket”; Vigilia dell'Epifania nel segno delle rapine: due colpi in due città diverse. Minaccia i commercianti con un coltello - LUCCA: Entra in due negozi pretendendo cibo e alcolici brandendo un coltello: alla fine viene bloccato da un equipaggio della squadra volanti ... toscanamedianews.it

Video di una rapina . Ma non c’è denuncia. Dubbi sull’autenticità - Da giorni su We Chat circolano le immagini di un uomo che minaccia con un lungo coltello una cinese in un negozio. msn.com

Minaccia la dipendente di un negozio con un coltello - Minaccia la dipendente di un esercizio pubblico con un coltello e si impossesso dell'incasso della giornata. ansa.it

Rapina sotto la minaccia di un coltello

Entra in un negozio con il volto travisato e minaccia il titolare mostrando una pistola: per questo un uomo è stato denunciato in stato di libertà dai Carabinieri - facebook.com facebook

Un uomo armato di un grosso coltello ha rapinato un negozio di abbigliamento, ma sembra che l'episodio non sia stato denunciato alle forze dell'ordine x.com

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.