Litio, cobalto, germanio e ancora neodimio, lantanio e altre terre rare. Le materie prime critiche sono ormai indispensabili per batterie, dispositivi elettromedicali, automotive, fotovoltaico, satelliti, magneti e altri settori strategici della transizione verde e digitale, dell’aerospazio e della difesa. Nessuno può farne a meno ma l’Italia e l’Europa sono costrette a importarle, un’altra dipendenza da cui dovremo liberarci se vogliamo continuare a competere nel mondo della “Trumponomics”. Rilevanza e fragilità sistemica L’importanza di questi materiali per la nostra economia e autonomia strategica, fotografata dallo studio “La geopolitica delle Materie Prime Critiche” presentato a novembre da Iren a Ecomondo e realizzato da TEHA Group, emerge dai numeri. 🔗 Leggi su Tpi.it

© Tpi.it - Miniera Italia: così l’economia circolare può ridurre la nostra dipendenza dall’estero per le materie prime critiche

Leggi anche: Iren protagonista a Ecomondo: focus su economia circolare e materie prime critiche

Leggi anche: Sostenibilità, D’Aprile: “Realizzare mercato delle materie prime e seconde per l’economia circolare”

