Aeroporti l’Emilia-Romagna azzera la council tax per Rimini Parma e Forlì ma non per Bologna
L’Emilia-Romagna annuncia l’abolizione della council tax aeroportuale per Rimini, Parma e Forlì, contribuendo a sostenere i loro scali con traffico inferiore ai 700mila passeggeri annui. La misura, in vigore dal prossimo anno, mira a favorire lo sviluppo turistico e commerciale di queste località. Bologna, invece, resta esclusa dalla soppressione, mantenendo le proprie aliquote. Un passo importante per valorizzare i piccoli hub della regione.
L’Emilia-Romagna abolirà la council tax aeroportuale dal prossimo anno per gli scali di Rimini, Parma e Forlì, che registrano un traffico inferiore ai 700mila passeggeri annui. Questa misura, prevista da un emendamento alla Legge di Bilancio approvato nei giorni scorsi, consente alla Regione di. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it
Leggi anche: La sfida degli aeroporti, de Pascale strizza l'occhio a Forlì: "Bologna non può essere l'unico scalo dell'Emilia Romagna"
Leggi anche: Aeroporti, ecco il piano de Pascale. Via la council tax dagli scali minori
“La Regione - si legge in una nota - ha avviato un percorso condiviso con le città sede di scalo e con i gestori per definire una strategia unica, capace di valorizzare tutti gli aeroporti dell’Emilia-Romagna e di accompagnarne la crescita in modo equilibrato - facebook.com facebook
La Regione Emilia-Romagna assicura: “Aboliremo la council tax per gli aeroporti di Forlì e Rimini” x.com
La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.