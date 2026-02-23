Tempesta senza precedenti paralizza il nord-est | 3.500 voli cancellati

Una tempesta di neve intensa ha bloccato il traffico aereo nel nord-est degli Stati Uniti, causando la cancellazione di oltre 3.500 voli. La forte perturbazione ha riempito le strade di cumuli di neve e rallentato i servizi di emergenza, lasciando molte persone bloccate in aeroporto e in città. Le autorità hanno invitato i cittadini a evitare spostamenti non necessari, mentre le squadre di sgombero lavorano incessantemente per liberare le arterie principali.

Una tempesta di neve senza precedenti ha paralizzato il nord-est degli Stati Uniti, trasformando città come New York in scenari invernali surreali. Lo stato di emergenza è stato dichiarato in tre Stati, con scuole chiuse, traffico bloccato e oltre 3.500 voli cancellati. La tempesta, che ha colto di sorpresa le autorità, ha messo a dura prova le infrastrutture urbane, sollevando domande cruciali sulla preparazione delle città a fronteggiare disastri naturali. La neve ha imbiancato Times Square, oscurando le luci al neon e costringendo i turisti a cercare rifugio nei negozi. I governatori del New Jersey, Connecticut e Massachusetts hanno attivato misure d’emergenza, chiudendo strade principali e sospendendo le lezioni scolastiche. 🔗 Leggi su Ameve.eu

Stati Uniti, tempesta di neve paralizza New York: oltre 5mila voli cancellati negli UsaUna tempesta di neve ha causato il caos a New York, bloccando migliaia di voli e lasciando migliaia di passeggeri a terra.

