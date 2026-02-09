Cuba in crisi energetica | blocco USA del petrolio venezuelano paralizza voli e turismo l’isola rischia l’isolamento

Cuba si trova in una situazione critica. Gli Stati Uniti hanno bloccato le forniture di petrolio dal Venezuela, che rappresenta una delle principali fonti di energia dell’isola. Di conseguenza, voli e turismo sono praticamente fermi e l’economia rischia di fermarsi. L’isola si avvicina a un possibile isolamento totale, con conseguenze pesanti per la popolazione e i servizi fondamentali.

Cuba sull’orlo del collasso: il bando USA al petrolio paralizza l’isola. La decisione degli Stati Uniti di bloccare le forniture di petrolio dal Venezuela sta spingendo Cuba verso una crisi senza precedenti, con conseguenze immediate e drammatiche per tutti i settori dell’isola. Il governo cubano ha comunicato alle compagnie aeree la sospensione delle forniture di carburante per gli aerei per un periodo di un mese, innescando un’emergenza che rischia di isolare ulteriormente il paese e di compromettere la già fragile stabilità economica. La situazione si è acuita rapidamente nelle ultime ore. Le compagnie aeree, messe all’angolo dalla mancanza di carburante, si trovano costrette a cancellare voli e a valutare la sospensione delle operazioni verso e dalla Cuba.🔗 Leggi su Ameve.eu

Approfondimenti su Cuba Venezuela

Cuba si trova in uno stato di alta tensione a causa delle crescenti minacce degli Stati Uniti.

Donald Trump ha annunciato la sospensione delle forniture di petrolio venezuelano a Cuba, stringendo ulteriormente le già complesse condizioni dell’isola comunista.

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

Ultime notizie su Cuba Venezuela

Argomenti discussi: La crisi energetica a Cuba si aggrava, l’ONU teme il collasso umanitario; Cuba. Trump annuncia un possibile accordo mentre l’isola sprofonda nella crisi energetica; Cuba senza energia: uffici chiusi un giorno a settimana, carburante razionato, scuole accorciate. È un nuovo Período Especial?; Cuba verso il collasso, tra blackout, ospedali senza farmaci e nuova stretta Usa sul petrolio.

Cuba sotto stretta Usa: ospedali e trasporti ridotti, turismo crolla, nell’isola crisi energetica senza precedentiA Cuba è scattata la cosiddetta opción cero: interventi chirurgici sospesi negli ospedali, alcuni dei principali resort chiusi, trasporti ridotti tra città e settimane lavorative e scolastiche accor ... globalist.it

Cuba sospende il rifornimento di carburante alle compagnie aeree per un mese(ANSA-AFP) - ROMA, 09 FEB - Cuba ha comunicato alle compagnie aeree che sospenderà le forniture di carburante per gli aerei per un mese, a ... notizie.tiscali.it

Cuba in crisi energetica: hotel chiusi, turisti trasferiti per risparmiare energia facebook

“Il blocco navale contro il Venezuela è iniziato a dicembre. Da quella data, non è più entrato carburante in questo Paese”, lo ha dichiarato il presidente cubano Miguel Díaz-Canel, facendo riferimento alla crisi energetica di Cuba alle recenti azioni degli Stati U x.com