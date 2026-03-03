Durante una serata in discoteca, una donna ha baciato pubblicamente una ballerina, gesto che è stato condiviso sui social. Il video dell’episodio mostra le due donne scambiarsi un bacio, confermando così la loro relazione. Nessun altro dettaglio è stato comunicato riguardo all’evento o alle persone coinvolte.

Elodie bacia Franceska, confermando con questo gesto la storia d'amore con la ballerina. Un bacio fra le due donne è stato immortalato durante una serata in discoteca in un video pubblicato sui social. Il bacio fra Elodie e Franceska Nelle immagini Elodie e Franceska ballano insieme e si divertono in pista, poi la cantante bacia teneramente la ballerina. Un gesto che sembra proprio confermare l'esistenza di una relazione fra le due. Che Franceska ed Elodie fosse nato qualcosa di speciale era ormai una certezza. Dopo la fine del tour dell'artista infatti le due non si sono mai separate e sono apparse spesso, vicinissime, in tantissime occasioni. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Elodie bacia Franceska in discoteca e conferma l’amore con la ballerina

Elodie bacia Franceska Nuredini in discoteca: non ci sono dubbi si tratti ormai di una coppiaElodie Di Patrizi e Franceska Nuredini sono state fotografate mentre si baciano in discoteca.

Elodie e la vacanza in Thailandia con la ballerina Franceska NurediniDopo mesi trascorsi sotto i riflettori e un tour che l’ha portata in giro per l’Italia, Elodie si sta concedendo una pausa in Thailandia: un viaggio...

Elodie e Francesca: Il dettaglio sul palco che conferma tutto #elodie #gossip #concerto

Tutti gli aggiornamenti su Elodie bacia

Discussioni sull' argomento Elodie e Franceska sul Canal Grande ci scappa pure un bacio; Elodie, confronto teso con Andrea Iannone sotto casa: Lei urla, lui va via. Poi gli abbracci con Franceska Nuredini.

Elodie bacia Franceska Nuredini in discoteca: non ci sono dubbi si tratti ormai di una coppiaElodie Di Patrizi e Franceska Nuredini sono state fotografate mentre si baciano in discoteca. A un mese dai primi avvistamenti, non c’è più alcun dubbio che si tratti di una coppia. fanpage.it

Elodie e Franceska Nuredini: arriva il bacio mentre si trovano in discotecaSu TikTok, un utente ha pubblicato un breve video in cui si vede la cantante Elodie mentre si bacia con Franceska ... it.blastingnews.com

#Elodie e #FranceskaNuredini si baciano in discoteca. - facebook.com facebook

BLANCO si bacia e abbraccia e ride con Elodie! @ outpump x.com