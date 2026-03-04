con un genuino bacio in discoteca la cantante conferma il legame speciale con la ballerina franceska nuredini

Durante una serata in discoteca, la cantante ha condiviso un bacio con la ballerina Franceska Nuredini, confermando il loro legame. Le luci stroboscopiche e la musica alta facevano da sfondo mentre le due si sono lasciate trasportare dal ritmo. La scena è stata osservata da testimoni presenti nel locale.

Tra luci stroboscopiche e musica alta, Elodie si lascia andare al ritmo insieme alla ballerina Franceska Nuredini. Ridono, si abbracciano, ballano una accanto all'altra. Poi arriva il bacio. Un gesto tenero, spontaneo, immortalato in un video che in poche ore fa il giro dei social. Nessuna dichiarazione ufficiale, ma un'immagine che sembra confermare quello che da settimane si mormorava: tra la cantante e la ballerina non c'è solo amicizia. Elodie non ha rilasciato dichiarazioni. Non ha spiegato, né smentito e non è tenuta a farlo. Ma che tra loro fosse nato qualcosa di speciale era ormai evidente.

