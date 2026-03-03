Elodie bacia Franceska Nuredini in discoteca | non ci sono dubbi si tratti ormai di una coppia

In una discoteca, sono state scattate foto di Elodie Di Patrizi e Franceska Nuredini mentre si scambiavano un bacio. Le immagini sono arrivate a un mese dai primi avvistamenti pubblici delle due. Da allora, non ci sono più dubbi sul fatto che siano una coppia. La scena ha attirato l’attenzione dei presenti e ha fatto il giro dei social network.

Elodie Di Patrizi e Franceska Nuredini sono state fotografate mentre si baciano in discoteca. A un mese dai primi avvistamenti, non c'è più alcun dubbio che si tratti di una coppia.