Raddoppio del Ponte Corleone nuove limitazioni in viale Regione | come cambia il traffico fino al 31 marzo

Il traffico in viale Regione a Palermo si intensifica da questa mattina, mentre il Comune ha imposto nuove limitazioni per via dei lavori di raddoppio del Ponte Corleone, che dureranno fino al 31 marzo. In attesa dell’arrivo delle strutture metalliche, le auto sono state dirottate su percorsi alternativi e i pedoni devono evitare alcune aree. La decisione arriva dopo che le squadre di cantiere hanno iniziato a preparare il cantiere per l’installazione degli impianti portanti, un passaggio fondamentale per la fase successiva dei lavori.

Dopo l'annuncio dell'arrivo delle parti metalliche che consentiranno di realizzare le strutture portanti, è stata emessa un'altra ordinanza che prevede la chiusura di alcuni tratti in prossimità dei cantieri In programma pure la chiusura parziale della carreggiata parallela di viale Regione Siciliana sud- est, dopo il Ponte Corleone in direzione Trapani, nel tratto compreso tra via Gustavo Roccella e per una lunghezza complessiva di circa 140 metri, con opportuna delimitazione dell'area di cantiere e la chiusura parziale della corsia di emergenza di viale Regione Siciliana dopo il Ponte Corleone in direzione Trapani, per l'installazione dell'area di cantiere.