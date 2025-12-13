Durante le prossime elezioni provinciali di Salerno, Forza Italia, Lega e Noi Moderati uniranno le forze presentando una lista condivisa, rappresentando i loro simboli. Questa alleanza strategica mira a rafforzare la presenza politica sul territorio e a offrire un'opzione unitaria agli elettori, segnando un momento importante di collaborazione tra i tre schieramenti.

Forza Italia, Lega e Noi Moderati parteciperanno alle prossime elezioni provinciali di Salerno con una lista unica e i tre rispettivi simboli. L’accordo è stato raggiunto dai coordinatori provinciali (Roberto Celano per il movimento politico di Antonio Tajani, Attilio Pierro per il Carroccio e. Salernotoday.it

Elezioni provinciali: Forza Italia, Lega e Noi Moderati presentano una lista unica - L’accordo è stato raggiunto dai coordinatori provinciali (Roberto Celano per il movimento politico di Antonio Tajani, Attilio Pierro per il Carroccio e Bruno Delia per partito di Maurizio Lupi) d’inte ... salernotoday.it