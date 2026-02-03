Rapina a casa Melani Graverini i banditi in fuga e una targa clonata

La rapina è avvenuta ieri sera a casa dell’avvocato Piero Melani Graverini ad Arezzo. I banditi sono entrati mentre la moglie dell’avvocato stava vicino alla porta di casa. Lei è stata aggredita, ma fortunatamente non è rimasta ferita gravemente. La polizia, guidata da Davide Comito, sta cercando ancora i rapinatori e ha già trovato una targa clonata, che potrebbe aiutare a risalire agli autori del colpo. Le indagini proseguono senza sosta.

Ad agire sarebbe stato un numero maggiore di banditi, cinque in tutto, tra chi è entrato effettivamente nell'abitazione e chi invece ha aspettato fuori. Altro dettaglio che emerge riguarda l'auto, un'Audi che avrebbe avuto una targa clonata. Per entrare, attraversando il giardino, avrebbero usato un piede di porco ritrovato nel posto. A disposizione degli inquirenti anche le immagini di videosorveglianza. Al momento non c'è traccia della banda.

