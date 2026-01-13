Il centrosinistra incontra Donati e prova a stringere Melani Graverini | ecco cosa sta succedendo
Il centrodestra e il centrosinistra ad Arezzo intensificano i colloqui in vista delle imminenti elezioni comunali. Con la scadenza elettorale sempre più vicina, le forze politiche cercano di consolidare alleanze e definire le candidature, nel tentativo di presentare un quadro chiaro e stabile per il nuovo mandato amministrativo. La situazione rimane in evoluzione, mentre si avvicina il momento di scegliere il nuovo volto della città.
La politica aretina si rimette in moto perché mancano ormai pochi mesi alle elezioni per il nuovo sindaco e la composizione del prossimo consiglio comunale di Arezzo. La città di 93mila abitanti finora è rimasta assopita, ha visto circolare svariati nomi, ma per tutti è il momento di stringere il. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it
