Il centrosinistra incontra Donati e prova a stringere Melani Graverini | ecco cosa sta succedendo

Il centrodestra e il centrosinistra ad Arezzo intensificano i colloqui in vista delle imminenti elezioni comunali. Con la scadenza elettorale sempre più vicina, le forze politiche cercano di consolidare alleanze e definire le candidature, nel tentativo di presentare un quadro chiaro e stabile per il nuovo mandato amministrativo. La situazione rimane in evoluzione, mentre si avvicina il momento di scegliere il nuovo volto della città.

Giunta Regionale in Campania. Da domani Roberto Fico incontra i rappresentanti dei partiti della coalizione di centro sinistra, Resta, sempre, il nodo dei tre nomi del Partito Democratico.

