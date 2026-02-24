Pd Napoli il neo segretario Dinacci | Subito tavolo con gli alleati per le Amministrative Ma sulla segreteria è battaglia

Francesco Dinacci ha annunciato l'apertura di un tavolo con gli alleati per le elezioni comunali di Napoli, motivando la scelta con la necessità di rafforzare le alleanze. La sua nomina come nuovo segretario ha scatenato confronti interni tra i membri del partito, che discutono animatamente sulla leadership. La tensione tra i democratici resta alta mentre si cerca di definire la strategia per le prossime amministrative. La discussione continua sui nomi e le alleanze da portare avanti.

Il neo segretario Pd Napoli Francesco Dinacci avvia il tavolo per le Amministrative 2026 mentre nei Dem esplode il totonomi per la nuova segreteria. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Pd, segreteria a Napoli e provincia: candidati Dinacci e Di NoceraIl Pd di Napoli e provincia ha avviato ufficialmente le elezioni per la segreteria, con i candidati Francesco Dinacci e Nora Di Nocera.

Pd Napoli: Francesco Dinacci è il nuovo segretario metropolitanoQuesta mattina, il Pd di Napoli ha annunciato ufficialmente che Francesco Dinacci è il nuovo segretario metropolitano.

Pd, al neo segretario più voti di De Luca jr: «Ok al campo largo»Con l’elezione del nuovo segretario Pd di Napoli, può iniziare la corsa verso le prossime amministrative. Passando per le alleanze sul perno dem-M5s. «Chiusa la ... ilmattino.it

Pd Napoli, Dinacci eletto al 97%. Schiaffo a De Luca jrPd Napoli, Dinacci eletto al 97%. Parte il tavolo del campo largo in Campania tra nodo De Luca e alleanze locali. stylo24.it

NanoTV. . #Napoli #HotelRamada - Assemblea provinciale del Partito Democratico Partito Democratico di Napoli per la proclamazione definitiva del neo- segretario #FrancescoDinacci e l’avvio del nuovo percorso politico metropolitano. Paolo Fusco Mass - facebook.com facebook

Ieri sera a Frattamaggiore (Napoli), presentando il mio libro “La Missione Possibile: la Costruzione di un Partito Liberaldemocratico e Riformatore” (edito da Rubbettino), abbiamo discusso con tanti amici del fatto che, nel frattempo, questo @Partito_Libdem e ri x.com