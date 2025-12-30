Approvazione ordine del giorno crisi idrica Forza Italia Giovani Avellino | Risultato politico di grande valore

I Giovani di Forza Italia Avellino esprimono soddisfazione per l’approvazione dell’ordine del giorno sulla crisi idrica, considerandolo un risultato politico importante. La loro riconoscenza va all’impegno dell’Onorevole e alle iniziative che contribuiscono a sensibilizzare e affrontare efficacemente questa problematica nel territorio.

I Giovani di Forza Italia Avellino esprimono profondo apprezzamento e sincera gratitudine per l'impegno dell'On. Marta Fascina e del Sottosegretario Tullio Ferrante, protagonisti di un'azione politica concreta, responsabile e incisiva a tutela dei territori dell'Irpinia e del Sannio, in relazione.

