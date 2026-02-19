Hojlund | Napoli mi ha conquistato Voglio diventare ancora più forte

Rasmus Hojlund ha dichiarato di essere stato conquistato dal Napoli, causa il forte legame che si è creato con la squadra e la città. Il giovane attaccante svedese, arrivato quest’estate, ha trovato un ambiente che lo stimola e lo motiva a migliorarsi ogni giorno. Durante un allenamento a Castel Volturno, Hojlund ha espresso la sua voglia di crescere e di contribuire al successo del club. La sua determinazione si fa sempre più evidente, e i tifosi attendono con entusiasmo le sue prossime prestazioni.

"> CASTEL VOLTURNO – Il talento di Rasmus Hojlund non è più una scommessa intrigante. Otto gol in campionato – solo Lautaro ha fatto meglio – più tre in Champions e uno in Supercoppa. Il centravanti danese si racconta in una lunga intervista concessa a Il Mattino. Cosa significa vivere a Napoli? «Percepisco l’incredibile energia della città. È sottostimata, non è pericolosa come si dice. Mi basta fare due passi sulla spiaggia o andare a Sorrento o Capri per ritrovare il sorriso». Il piatto preferito? «La pizza margherita. Solo mozzarella e pomodoro». 🔗 Leggi su Napolipiu.com

