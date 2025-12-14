Elenchi regionali per il ruolo docenti sono riservati a chi ha superato un concorso dal 2020 Pillole di Question Time

L'articolo analizza i criteri di accesso agli elenchi regionali per il ruolo di docenti di sostegno, riservati a coloro che hanno superato un concorso dal 2020. Durante il Question Time dell’11 dicembre 2025 su OrizzonteScuola TV, si è discusso di questo tema con ospiti e esperti, evidenziando le novità e le implicazioni per i candidati.

Nel question time dell'11 dicembre 2025 su OrizzonteScuola TV, condotto da Andrea Carlino e con ospite Chiara Cozzetto, rappresentante sindacale di ANIEF, è stato affrontato un tema importante riguardante i criteri di accesso agli elenchi regionali per il sostegno. L'intervento ha chiarito se la sola specializzazione sul sostegno, in assenza di idoneità concorsuale, consenta l'inserimento in tali elenchi.

ELENCHI REGIONALI PER IL RUOLO

