Sciopero Cgil Rizzetto attacca Landini Fassina | Polemica surreale abbia rispetto dei lavoratori Su La7

Lo sciopero della Cgil ha acceso un acceso dibattito tra Walter Rizzetto di Fratelli d’Italia e Stefano Fassina. La discussione, avvenuta su La7 durante Omnibus, ha visto confrontarsi duramente sulle posizioni riguardanti le proteste sindacali e il rispetto dei lavoratori. Un episodio che ha evidenziato le tensioni politiche e ideologiche in atto sul tema del lavoro in Italia.

Botta e risposta a Omnibus (La7) tra Walter Rizzetto, deputato di Fratelli d’Italia e presidente della Commissione Lavoro della Camera, e Stefano Fassina, economista ed ex viceministro dell’Economia, oggi leader dell’associazione politica Patria e Costituzione. Al centro del confronto lo sciopero generale proclamato dalla Cgil contro la manovra del governo Meloni, con il segretario Maurizio Landini nel mirino dell’esponente della maggioranza e difeso, invece, da Fassina, che ribalta il piano del dibattito. Rizzetto apre l’affondo mettendo in discussione l’esito stesso della mobilitazione: “ Mi sembra che lo sciopero non sia andato bene. Ilfattoquotidiano.it Mezzo milione in piazza ieri per lo sciopero generale Cgil. Landini: “Il Paese dice no alla manovra” - Il segretario generale del sindacato annuncia una raccolta di firme per una legge di iniziativa popolare sulla ... repubblica.it

