Effetto guerra il prezzo del diesel si impenna | Arriverà fino ai due euro
Il prezzo del diesel sta aumentando di 4,5 centesimi al litro, mentre anche la benzina registra un rialzo. Secondo gli esperti, il costo del gasolio potrebbe arrivare fino a due euro al litro nei prossimi giorni. Questa variazione dei prezzi dei carburanti è attribuita all’effetto della guerra in corso, che ha inciso sui mercati energetici nazionali e internazionali.
CARBURANTI. Aumento di 4,5 centesimi al litro per il gasolio. In salita anche il prezzo della benzina. Mora (Figisc Confcommercio): «Crescita enorme, ulteriori incrementi previsti nei prossimi giorni». Impenna il diesel, con un aumento di 4,5 centesimi al litro e un trend in continua salita; la benzina sfiora invece la crescita dei quattro centesimi (si ferma a + 3,7 al litro). Con effetti che si vedono subito alla pompa. «La situazione è indecifrabile. Anche per noi è un grande problema capire che cosa succederà nei prossimi giorni», premette Renato Mora, presidente dei benzinai Figisc Confcommercio Bergamo. Ma con ogni probabilità, vista... 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it
