Inquinamento stop ai diesel Euro 5 fino al 15 dicembre
A causa del rischio di superamento dei limiti di PM10, le autorità dell’Emilia-Romagna hanno prorogato fino al 15 dicembre le restrizioni sulla circolazione dei veicoli diesel Euro 5. Questa misura emergenziale mira a tutelare la qualità dell’aria e prevenire problemi di salute legati all’inquinamento atmosferico.
A seguito delle proiezioni di ARPAE – Agenzia Regionale per la Prevenzione, l’Ambiente e l’Energia dell’Emilia-Romagna, che segnalano il rischio di superamento dei valori limite giornalieri di PM10, proseguono le misure emergenziali per la qualità dell’aria, con lo stop alla circolazione dei. 🔗 Leggi su Parmatoday.it
La Commissione Europea pare abbia eliminato lo stop alla vendita dei motori termici nel 2035. Ecco cosa sappiamo gpone.com/it/2025/12/11/… #auto #benzina #diesel #stopveicoli #inquinamento Vai su X
Smog, scatta l'allerta arancio dei blocchi del traffico: stop anche ai diesel Euro 5. Quali mezzi devono stare in garage - facebook.com Vai su Facebook
Smog, scatta l'allerta arancio dei blocchi del traffico: stop anche ai diesel Euro 5. Quali mezzi devono stare in garage - Mercoledì mattina il bollettino dell'Arpav ha decretato che le concentrazioni di polveri ... Da ilgazzettino.it
Torino innalza il livello antismog: stop ai diesel Euro 5, l’aria torna osservata speciale - La soglia del PM10 supera i limiti per tre giorni: restrizioni più dure e aggiornamenti attesi da Arpa nelle prossime verifiche ... Lo riporta giornalelavoce.it
Smog, ancora blocchi. A Roma scoppia polemica stop diesel euro 6