Ecco quando finisce la guerra Iran la previsione del generale Bellacicco

Un generale ha annunciato quando potrebbe terminare il conflitto che coinvolge Iran, Stati Uniti e Israele. La guerra, in corso da diverso tempo, si sta espandendo e presenta situazioni sempre più complicate sia sul fronte militare che geopolitico. La situazione rimane tesa e in evoluzione, con poche certezze sui prossimi sviluppi.

La guerra tra Iran, Stati Uniti e Israele continua ad allargarsi e a mostrare scenari sempre più complessi sul piano militare e geopolitico. Tra missili intercettati, navi affondate e crescenti tensioni internazionali, il conflitto sembra ormai essersi trasformato in una vera e propria guerra aero-navale su larga scala. A fare il punto sulla situazione è il generale Marcello Bellacicco, che ha maturato numerose esperienze operative in missioni Onu e Nato in diversi teatri internazionali, dal Mozambico all’Afghanistan, passando per Angola, Rwanda e Balcani. In un’intervista concessa al Messaggero, l’ufficiale analizza gli ultimi sviluppi e prova a delineare gli scenari possibili. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

Leggi anche: Usa, schierati aerei da guerra in un aeroporto europeo. «È la base per l'attacco all'Iran». Ecco quando

La Notte nel Cuore verso la penultima puntata: ecco quando va in onda e quando finisceLa Notte nel Cuore entra ufficialmente nella fase più attesa: quella che porterà alla penultima puntata e, subito dopo, al gran finale della serie...

Aggiornamenti e contenuti dedicati a Ecco quando finisce la guerra Iran la....

Temi più discussi: Dalla lega antiaraba alla minaccia nucleare: 50 anni di conflitto e tensioni tra Iran, Usa e Israele; Guerra in Medio Oriente, il ‘Generale Meteo’ decide tutto: ecco perché pioggia e nuvole possono diventate armi invisibili di USA, Israele e Iran; L'ex direttore della Cia Panetta: Trump non sa cosa vuole, non si cambia un regime con le bombe. Ecco qual è il pericolo di questa guerra; Iran sotto attacco, colpita anche la residenza di Khamanei. Ecco tutte le tappe che hanno portato al conflitto.

Guerra in Iran: ecco quanto ancora potrà durareLa durata della guerra in Iran, stando allo studio degli analisti del settore, potrebbe dipendere da un mix di fattori. newsmondo.it

Quando finisce la guerra in Iran tra previsioni di Trump e realtà dei fattiQuando finirà la guerra in Iran? Trump parla di settimane e di un’operazione in-and-out, ma la durata reale dipenderà dalla tenuta del regime iraniano e dal rischio di allargamento del conflitto. msn.com

A Minab, nel sud dell’Iran, centinaia di madri piangono le loro figlie tra caramelle e petali di fiori lanciati sulle piccole bare dopo il bombardamento di una scuola femminile, che ha ucciso almeno 168 bambine e alcune insegnanti. L’attacco Usa-Israeliano, soll facebook

Rivedi l'ultima edizione di #Tg2000 - #4marzo #Iran #IranWar #Nato #Turchia #Kuwait #Khamenei #Sanchez #Trump #DomenicoCaliendo #Terremoto #Etna #Terrafuochi #Disoccupazione #PapaLeoneXIV x.com