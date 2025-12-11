La Notte nel Cuore verso la penultima puntata | ecco quando va in onda e quando finisce

La Notte nel Cuore si avvicina alla penultima puntata, segnando un momento cruciale per la serie turca trasmessa su Canale 5. L’evento è atteso da milioni di telespettatori, pronti a scoprire come si concluderà questa coinvolgente storia. Ecco le date e gli orari della prossima messa in onda, tra suspense e emozioni.

La Notte nel Cuore entra ufficialmente nella fase più attesa: quella che porterà alla penultima puntata e, subito dopo, al gran finale della serie turca che ha conquistato milioni di spettatori su Canale 5. La storia di Melek e Hikmet si avvia al suo epilogo, e Mediaset ha finalmente definito la programmazione delle ultimissime serate. La penultima puntata andrà in onda martedì prossimo in prima serata, mantenendo lo slot che la soap ha consolidato nel corso dell’autunno. Sarà un episodio più lungo del consueto, pensato per accompagnare il pubblico verso l’ultima, emozionante notte che chiuderà definitivamente il racconto. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

