Usa schierati aerei da guerra in un aeroporto europeo È la base per l' attacco all' Iran Ecco quando

Gli aerei da guerra sono stati schierati in un aeroporto europeo, un'azione collegata alla preparazione di un possibile attacco all'Iran. Le forze militari statunitensi rafforzano la presenza nella regione, con il fine di esercitare pressione sul Medio Oriente. Fonti militari confermano che i velivoli sono pronti a intervenire, mentre le tensioni tra Washington e Teheran continuano a crescere. La decisione di dispiegare i velivoli suscita preoccupazioni tra gli alleati europei.

La pressione americana sul Medio Oriente aumenta. Non bastano le minacce verbali del presidente americano Donald Trump, da diversi mesi gli Stati Uniti sono anche passati a vere e proprie manovre preparatorie di quella che potrebbe essere una nuova guerra. Anche perché gli Usa hanno già attaccato in Oriente, in particolare l'Iran, con l'operazione Midnight Hammer: attraverso cui il 22 giugno del 2025 la Casa Bianca ha colpito i siti nucleari di Teheran. Ora l'amministrazione americana si appresta a mettere nuovamente pressione alla repubblica islamica. Lo testimonia il massiccio dispiegamento di aerei da guerra nell'aeroporto internazionale di Sofia, in Bulgaria.

Iran, gli Stati Uniti pronti all'attacco? Basi, navi da guerra e caccia: ecco la forza militare Usa in Medio OrienteGli Stati Uniti hanno rafforzato la presenza militare in Medio Oriente.

Iran, molti aerei Usa in base GiordaniaUna base militare in Giordania ospita numerosi aerei statunitensi, a causa dell’aumento della presenza militare americana nella regione.

Jeffrey Sachs: La guerra USA contro l’Iran – “Un attacco è imminente”

