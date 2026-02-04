Al via la Settimana nazionale delle discipline STEM Valditara | Una leva strategica per il futuro del Paese

Questa mattina è partita ufficialmente la Settimana nazionale delle discipline STEM, dedicata a promuovere scienza, tecnologia, ingegneria e matematica nelle scuole italiane. Il ministro Valditara ha sottolineato come queste materie siano fondamentali per il futuro del Paese e ha invitato studenti e insegnanti a partecipare attivamente alle iniziative in programma durante tutta la settimana. L’obiettivo è rafforzare l’interesse verso queste discipline e preparare i giovani alle sfide del domani.

Ha preso il via oggi, 4 febbraio, la Settimana nazionale delle discipline STEM, istituita dalla legge n. 187 del 2023 e in programma fino all’11 febbraio, in coincidenza con la Giornata internazionale delle ragazze e delle donne nella scienza. L'articolo.🔗 Leggi su Orizzontescuola.itImmagine generica

