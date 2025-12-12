Indicazioni nazionali 2026 | dall’introduzione sperimentale del latino alle medie al rafforzamento delle discipline STEM Ecco tutte le novità LO SPECIALE

Le nuove Indicazioni nazionali 2026 introducono importanti novità per il sistema scolastico italiano, tra cui l’introduzione sperimentale del latino alle medie e il rafforzamento delle discipline STEM. Dopo un lungo percorso di elaborazione, il Consiglio di Stato ha approvato il regolamento, rendendo ufficiali le linee guida che entreranno in vigore dall’anno scolastico 2026-2027.

Nuove Indicazioni nazionali: latino alle medie, si rafforza studio grammatica, si innova matematica. TESTO DEFINITIVO infanzia e primo ciclo - Il ministro dell'Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara ha firmato le nuove Indicazioni nazionali per la scuola dell'infanzia e il primo ciclo di istruzione. Come scrive orizzontescuola.it

indicazioni nazionali 2026 dall8217introduzioneValditara firma le nuove indicazioni nazionali: cambiano i programmi di elementari e medie dal 2026 - Le nuove linee guida per le scuole del primo ciclo riportano al centro grammatica, latino e storia. Scrive skuola.net

