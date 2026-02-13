Auto in contromano sulla A28 L’agente salta in corsa sull’auto ed evita la tragedia

Un uomo anziano ha percorso contromano la A28, tra Portogruaro e Conegliano, creando un grave pericolo. Un agente della polizia stradale ha corso rischi saltando sull’auto in movimento e riuscendo a cambiare direzione, evitando così un incidente grave.

Un anziano contromano sulla A28 (Portogruaro-Conegliano): a evitare il peggio è stato un agente della polizia Stradale, capace di saltare in corsa sulla macchina contro mano e a invertirne il senso di marcia. Non è la scena di un film, ma quello che è accaduto lo scorso 27 gennaio. Erano le 22.45 e una pattuglia era impegnata in un controllo su un camion in A28, vicino alla barriera di Portogruaro, quando gli agenti hanno notato una Opel Mokka fare inversione e iniziare a guidare in senso contrario. Alla guida dell’automobile c’era un anziano di Latisana, classe 1943. L’uomo avrebbe percorso 5 chilometri contromano. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

