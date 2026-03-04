Ecco il nuovo ambulatorio | Vicini alla comunità

È stato inaugurato un nuovo ambulatorio di medicina generale nell’ex scuola di Macerone in via Cesenatico. L’apertura mira a offrire servizi sanitari più accessibili alla popolazione locale. La struttura è stata adattata per accogliere i pazienti e garantire prestazioni di base. L’ambulatorio si inserisce in un progetto di miglioramento dei servizi sanitari della zona.

Un nuovo ambulatorio di medicina generale nell'ex scuola di Macerone in via Cesenatico per la comunità locale. Protagonista è il dottor Antonio Liquori, il cui studio rappresenta un presidio sanitario di prossimità in un territorio in costante crescita e caratterizzato da bisogni assistenziali sempre più articolati. Un punto di riferimento fondamentale, capace di garantire continuità delle cure e un rapporto diretto con i cittadini. L'intervento nasce da un'azione condivisa tra l'amministrazione comunale, Ausl Romagna e il quartiere Al Mare. L'edificio è stato interessato dalla riqualificazione di un locale al piano terra, comprensivo dei relativi servizi igienici, trasformato in ambulatorio per il medico di medicina generale.