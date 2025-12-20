Emil Banca mano tesa alle famiglie Salute sociale e cultura | ecco ‘Emi’ | Vicini ai bisogni della comunità

Rimborsi su visite mediche ed esami, sussidi alle giovani famiglie, aiuti per la formazione universitaria, poi concerti e spettacoli. Da gennaio parte ‘Emi’, la nuova mutua di Emil Banca iscritta al Registro unico del Terzo settore, che si occuperà di salute, sociale e cultura. "Uno strumento di welfare" che affianca soci e clienti della banca di credito cooperativo del gruppo Bcc Iccrea – attiva in tutta l’Emilia – nelle loro fasi di vita, dando accesso a opportunità diverse. "La scelta di creare una mutua multisettore risponde all’esigenza della nostra banca di diversificare gli ambiti di intervento in campo extra bancario, dalla salute al welfare familiare, dalla formazione alla cultura, fino al tempo libero, per intercettare bisogni diversi nelle diverse fasi della vita e portare la banca dentro la quotidianità delle persone", sintetizza Gian Luca Galletti, presidente di Emil Banca. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

