Il Comitato Regionale Toscana Figc-Lnd ha annunciato le nuove regole riguardanti l’impiego di giovani calciatori per le categorie di Eccellenza e Promozione nella stagione 202627. La decisione riguarda gli obblighi che le squadre devono rispettare per quanto riguarda l’utilizzo di atleti più giovani durante le partite ufficiali. La comunicazione è stata resa pubblica dal comitato presieduto da Paolo Mangini.

Il Comitato Regionale Toscana Figc-Lnd, presieduto da Paolo Mangini, ha ufficializzato le regole sugli obblighi per l’impiego di giovani per Eccellenza e Promozione della stagione 202627. La Lega Nazionale Dilettanti, preso atto del sondaggio che è stato effettuato coinvolgendo le società nelle scorse settimane, ha stabilito le seguenti normative. Per l’Eccellenza l’obbligo di schierare dal primo minuto almeno 1 giocatore nato dal 1 gennaio 2007 in poi ed 1 giocatore nato dal 1 gennaio 2008 in poi. Per quanto riguarda invece la Promozione, la Lega ha optato per il solo obbligo di schierare dal primo minuto almeno 1 giocatore nato dal 1 gennaio 2007 in poi. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Eccellenza e promozione. Come cambiano le regole per i giovani

Leggi anche: Obbligo di giovani in Eccellenza e Promozione: direttive 2026-2027. Novità in arrivo!

Lotto e SuperEnalotto, cambiano le regole il 27 gennaio: come annullare le giocateIl 27 gennaio sarà il giorno del cambiamento delle regole di tutte le principali lotterie che lo Stato dà in concessione a gestori...

China Briefing: Young China and the AI Moment | Zak Dychtwald

Aggiornamenti e notizie su Eccellenza e promozione Come cambiano...

Temi più discussi: Eccellenza, Promozione e Seconda Categoria. I risultati degli anticipi di sabato 28 febbraio; Eccellenza e Promozione 26/27, nella prossima stagione saranno 3 gli under da schierare obbligatoriamente; Eccellenza, Promozione e Prima Categoria - Como: i risultati delle squadre lariane nella giornata di campionato; Promozione B-C, la situazione playoff e playout a otto turni dalla fine.

Calcio Promozione: Misano lanciato, Scarponi frena: ‘L’Eccellenza è ancora lontana’Francesco Scarponi, classe 2000, due campionati vinti di Eccellenza con Fya Riccione e Tropical Coriano. Il terzo, di Promozione con il Misano, è ad un ... chiamamicitta.it

Eccellenza e Promozione siciliana, Giudice Sportivo: ricorsi, ammende e uno 0-3 a tavolinoNel campionato di Promozione, il Giudice Sportivo ha assegnato la gara Virtus Akragas SLP – Frigintini (28 febbraio 2026) con il punteggio di 0-3 a tavolino a favore della Virtus Akragas, a causa ... goalsicilia.it

Eccellenza Italiana added a new photo. - Eccellenza Italiana facebook

L’eccellenza di Chivu! Come l’allenatore dell’Inter sta allineando il resto del campionato e il clamoroso dettaglio che tutti hanno dimenticato: x.com