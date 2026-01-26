Lotto e SuperEnalotto cambiano le regole il 27 gennaio | come annullare le giocate

Dal 27 gennaio, entreranno in vigore nuove regole per Lotto e SuperEnalotto, le principali lotterie gestite dallo Stato. Questi aggiornamenti interesseranno le modalità di partecipazione e di annullamento delle giocate. È importante conoscere le procedure corrette per eventuali modifiche o cancellazioni, garantendo così un’esperienza più trasparente e sicura per i partecipanti. Ecco cosa cambia e come procedere in caso di necessità.

Il 27 gennaio sarà il giorno del cambiamento delle regole di tutte le principali lotterie che lo Stato dà in concessione a gestori esterni. Lotto, Superenalotto e altri “giochi numerici” saranno più flessibili nelle puntate e nelle giocate, mentre per i gestori cambieranno le percentuali delle cosiddette “vincite minime garantite”. Il progetto di riforma ha toccato diversi ambiti delle lotterie, ma non ha affrontato il problema delle sale da gioco e delle scommesse. Il governo vorrebbe allontanare i centri del gioco d’azzardo legale dalle scuole e imporre più controlli, ma per il momento la legge è ancora in sospeso. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

