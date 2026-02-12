Da quest’anno, le società di Eccellenza e Promozione devono rispettare nuove regole sui giovani. Per la stagione 2026-2027, i club sono obbligati a mettere in campo un certo numero di ragazzi under. La Federazione ha approvato le direttive che prevedono quote minime di partecipazione giovanile, spingendo le squadre a dare più spazio ai giovani talenti. La novità mira a rafforzare il settore giovanile e a favorire la crescita dei giovani calciatori.

"> Obblighi Minimi di Partecipazione per i Calciatori 20262027. Il 7 Febbraio 2026, il Consiglio Direttivo della Lega Nazionale Dilettanti ha preso importanti decisioni riguardanti le modalità di partecipazione dei calciatori nelle competizioni ufficiali per la stagione sportiva 20262027. Queste direttive riguardano le società che partecipano ai Campionati Regionali maschili di Eccellenza e di Promozione e sono state redatte per garantire la corretta integrazione di giovani talenti nei vari livelli del calcio dilettantistico. 🔗 Leggi su Napolipiu.com

© Napolipiu.com - Obbligo di giovani in Eccellenza e Promozione: direttive 2026-2027. Novità in arrivo!

Approfondimenti su Obblighi Minimi Di Partecipazione

Le nuove regole per la formazione in Eccellenza e Promozione cambiano in vista della stagione 20262027.

Nel 2026, entreranno in vigore nuove misure per i bonus contributivi, approvate con la legge 199 del 30 dicembre 2025.

Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news.

Ultime notizie su Obblighi Minimi Di Partecipazione

Argomenti discussi: Addio alla rivoluzione! È tornato l'obbligo dei fuoriquota nei campionati dilettantistici; Il consigliere federale Rösti ha dimenticato i bambini e i giovani: le organizzazioni che si occupano di infanzia e gioventù criticano la proposta di regolamentazione delle piattaforme; Corso obbligatorio di aggiornamento per Mediatori Professionisti (biennio 2026-2027); Cosa dicono i due disegni di legge sulla qualità dell’architettura.

La voglia di voto dei giovani (fuorisede)Lo scorso novembre si sono tenute le elezioni presidenziali cilene. Bisogna ammetterlo, una notizia apparentemente interessante solo per gli abitanti di quel paese e per qualche addetto ai ... ilmessaggero.it

Calderara di Reno, aggredirono due giovani. Un 19enne in carcere e obbligo di dimora per un 22enneRispondono di rapina aggravata e lesioni personali: secondo i militari dell'Arma i due avrebbero agito in concorso con altri quattro minorenni, due ragazze e due ragazzi fra i 14 e i 17 anni deferiti ... ilrestodelcarlino.it

Abbiamo l’obbligo morale di tramandare il principio di giustizia e legalità ai più giovani. É la base della civiltà! Noi non ci tiriamo indietro… mai… 25 febbraio ve ne sarà occasione… Presso l’aula magna del ICS Bonvesin avremo l’occasione di ascoltare Catell - facebook.com facebook

Giovanni Fabbian alla Fiorentina in prestito con obbligo di riscatto fissato sui 15,5 milioni di euro. Simon Sohm verso il Bologna in prestito con diritto sui 14 milioni di euro. x.com