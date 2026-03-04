Easy Basket | brilla la Asd Ugo Testone Lioni tra 100 società italiane

La ASD Ugo Testone Lioni è stata inclusa per il secondo anno consecutivo tra le 100 società italiane che parteciperanno al progetto Easy Basket, promosso dal Settore Scuola della Federazione Italiana Pallacanestro. La selezione coinvolge organizzazioni di tutta Italia che operano nel settore e che sono state scelte per il loro impegno nel promuovere il basket tra i giovani.

Per il secondo anno consecutivo, la ASD UGO TESONE LIONI è stata selezionata tra le 100 società italiane che parteciperanno al progetto Easy Basket, promosso dal Settore Scuola della Federazione Italiana Pallacanestro. Un riconoscimento prestigioso che conferma la qualità del lavoro svolto dalla società negli ultimi 18 anni, durante i quali è diventata un punto di riferimento per il minibasket sul territorio e nei comuni limitrofi. Un'attività portata avanti con costanza, passione e grande attenzione alla crescita sportiva ed educativa dei più piccoli. Il progetto si svolgerà presso la Scuola Primaria "N. Iannaccone" di Lioni, luogo simbolo di formazione e crescita per tanti bambini che, attraverso lo sport, apprendono valori fondamentali come il rispetto, la collaborazione e l'impegno. ASD Ugo Tesone Lioni tra le eccellenze del progetto Easy BasketEasy Basket rappresenta un'iniziativa strategica che avvicina i bambini al mondo della pallacanestro in modo semplice, inclusivo e divertente,...