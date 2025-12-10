Rezzato | Omr automotive tra le 100 eccellenze italiane
Rezzato, Omr Automotive si distingue tra le eccellenze italiane, ricevendo il prestigioso ‘Premio d’Eccellenza – 100 Eccellenze Italiane’ durante una cerimonia a Palazzo Montecitorio a Roma. Questa onorificenza riconosce l’eccellenza e l’innovazione dell’azienda nel settore automotive, confermando il suo ruolo di eccellenza nel panorama italiano.
Omr Automotive è stata insignita del prestigioso ‘Premio d’Eccellenza – 100 Eccellenze Italiane’ nel corso della cerimonia ufficiale svoltasi presso la Sala della Regina di Palazzo Montecitorio, a Roma. Il riconoscimento si inserisce nell’XI Edizione dell’iniziativa promossa dall’Associazione. 🔗 Leggi su Bresciatoday.it
