ASD Ugo Tesone Lioni tra le eccellenze del progetto Easy Basket

La ASD Ugo Tesone Lioni è stata nuovamente scelta tra le 100 società italiane coinvolte nel progetto Easy Basket, promosso dal Settore Scuola della Federazione Italiana Pallacanestro. La selezione riguarda le società che si distinguono nel promuovere il settore giovanile e le attività di basket nelle scuole. La società parteciperà per il secondo anno consecutivo a questa iniziativa nazionale.

Easy Basket rappresenta un'iniziativa strategica che avvicina i bambini al mondo della pallacanestro in modo semplice, inclusivo e divertente, integrando l'attività motoria nel percorso scolastico Per il secondo anno consecutivo, la ASD UGO TESONE LIONI è stata selezionata tra le 100 società italiane che parteciperanno al progetto Easy Basket, promosso dal Settore Scuola della Federazione Italiana Pallacanestro. Un riconoscimento prestigioso che conferma la qualità del lavoro svolto dalla società negli ultimi 18 anni, durante i quali è diventata un punto di riferimento per il minibasket sul territorio e nei comuni limitrofi. Un'attività portata avanti con costanza, passione e grande attenzione alla crescita sportiva ed educativa dei più piccoli.

