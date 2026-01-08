Team of the Year EA SPORTS FC 26 | aperte le votazioni per l’undici ideale
Sono aperte le votazioni per il Team of the Year di EA SPORTS FC 26, un riconoscimento che celebra i migliori talenti del calcio internazionale nel mondo del gaming. Questa iniziativa permette ai fan di scegliere l’undici ideale tra i giocatori più performanti dell’anno, contribuendo a creare una squadra rappresentativa delle eccellenze sportive e virtuali. La selezione si rivolge a tutti gli appassionati che desiderano partecipare attivamente a questo evento.
(Adnkronos) – Il mondo del gaming e del calcio internazionale tornano a incrociarsi con l'apertura ufficiale delle votazioni per il Team of the Year (TOTY) di EA SPORTS FC 26. L'iniziativa, definita come uno dei premi più democratici nel panorama sportivo digitale, permette ai tifosi di selezionare la formazione ideale dell'anno solare 2025. La principale . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com
