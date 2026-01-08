Rula Jebreal a Fanpageit | Trump vuole tornare all’imperialismo ottocentesco L'UE corre verso il suicidio

Rula Jebreal analizza le recenti dinamiche internazionali, sottolineando come le posizioni di Trump e le politiche dell’UE possano minare il diritto internazionale. Secondo la giornalista, il conflitto a Gaza rappresenta un punto di svolta, evidenziando rischi di escalation e instabilità globale. Un’analisi che invita a riflettere sulle conseguenze delle scelte politiche e sul futuro del sistema internazionale.

