Rula Jebreal a Fanpageit | Trump vuole tornare all’imperialismo ottocentesco L'UE corre verso il suicidio

Da fanpage.it 8 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Rula Jebreal analizza le recenti dinamiche internazionali, sottolineando come le posizioni di Trump e le politiche dell’UE possano minare il diritto internazionale. Secondo la giornalista, il conflitto a Gaza rappresenta un punto di svolta, evidenziando rischi di escalation e instabilità globale. Un’analisi che invita a riflettere sulle conseguenze delle scelte politiche e sul futuro del sistema internazionale.

Secondo Rula Jebreal, il genocidio di Gaza segna la morte del diritto internazionale: Trump rilancia la logica dell’impero, aprendo la strada a nuove guerre e al caos globale. 🔗 Leggi su Fanpage.itImmagine generica

