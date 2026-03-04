Morta Annabel Schofield modella e attrice famosa per il personaggio di Laurel Ellis in Dallas | aveva 62 anni

Annabel Schofield, modella e attrice nota per aver interpretato Laurel Ellis nella serie televisiva Dallas, è deceduta a Los Angeles all'età di 62 anni a causa di complicazioni legate a un tumore. Nel corso degli anni '80, ha lavorato come modella e ha partecipato a diverse produzioni televisive. La notizia della sua morte è stata confermata dai familiari.

Annabel Schofield è morta a 62 anni a Los Angeles. Attrice e modella, è stata un simbolo degli anni ’80 e icona della moda londinese. È nota soprattutto per il ruolo di Laurel Ellis nella celebre serie tv “Dallas“. La morte di Annabel Schofield Chi era Annabel Schofield La casa di produzione e il romanzo Il ricordo dell'agenzia TakeTwo La morte di Annabel Schofield Annabel Schofield è morta il 28 febbraio a seguito delle complicanze di un tumore al cervello. La notizia è stata data dall’Hollywood Reporter. Dopo la diagnosi, l’attrice di Dallas aveva pubblicato aggiornamenti sulla sua salute su un account GoFundMe creato per aiutarla a coprire le spese per le cure mediche. 🔗 Leggi su Virgilio.it

