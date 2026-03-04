annabel schofield morta a 62 anni chi interpretava in dallas

È morta a 62 anni l'attrice e modella Annabel Schofield, nota per aver interpretato il personaggio di Laurel Ellis nella serie televisiva Dallas. La notizia della sua scomparsa è stata resa nota di recente, senza ulteriori dettagli sulle circostanze. Schofield aveva avuto una lunga carriera nel mondo dello spettacolo e della moda, diventando un volto noto per i fan della soap.

Si è spenta la modella e attrice Annabel Schofield, star di Dallas, dove ha interpretato Laurel Ellis. La star si è spenta a 62 anni, dopo una lotta contro il cancro. Scomparsa il 28 febbraio a Los Angeles, in California, è stata tra le personalità più di spicco durante gli anni '80, amatissima per il suo stile. Annabel Schofield è morta, chi era in Dallas Scomparsa a 62 anni, Annabel Schofield stava combattendo contro un cancro da tre anni: a luglio, aveva avviato una raccolta fondi su GoFundMe. In Dallas, ha vestito i panni di Laurel Ellis, nell'undicesima stagione. Notizia in aggiornamento. 🔗 Leggi su Dilei.it

