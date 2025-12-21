Chi è il nuovo compagno di Elisa Isoardi lo chef Ernesto Iaccarino | Con lui è tutto diverso

Nell’ultimo anno il cuore di Elisa Isoardi è tornato a battere per lo chef Ernesto Iaccarino. Una relazione vissuta lontano dai riflettori, con grande attenzione alla privacy, ma solida e appagante. Elisa parla per la prima volta apertamente di questo amore, sottolineando quanto per lei rappresenti una novità assoluta. “ Non ero abituata a condividere le mie idee, le scelte, le dinamiche del quotidiano. Sceglievo per me, decidevo in autonomia, e poi vivevo il rapporto. Erano cose distinte. Oggi mi accorgo che non è così. Che mi piace parlare e confrontarmi con il mio compagno”. Non si tratta di un amore travolgente e rumoroso, ma di un legame fondato sulla serenità, sulla stima reciproca e sul rispetto. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

