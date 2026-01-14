Vaticano pronto il mosaico di Papa Leone XIV per la Basilica di San Paolo Fuori le Mura

Il Vaticano ha completato il mosaico di Papa Leone XIV nella Basilica di San Paolo Fuori le Mura. Lo Studio del Mosaico della Fabbrica di San Pietro ha realizzato il tondo musivo, seguendo la tradizione che accompagna l’elezione di ogni Pontefice. L’opera rappresenta un momento importante per la decorazione liturgica e storica della basilica, mantenendo vivo il patrimonio artistico e religioso del Vaticano.

Lo Studio del Mosaico Vaticano della Fabbrica di San Pietro ha terminato il tondo musivo dedicato al nuovo Pontefice, secondo l'antica tradizione che accompagna l'elezione di ogni Papa. Prevost ha potuto ammirare l'opera questa mattina a margine dell'udienza generale. "A poco più di otto mesi dall'elezione del Santo Padre Leone XIV – si legge in una nota della sala stampa della Santa Sede -, lo Studio del Mosaico Vaticano ha completato il ritratto musivo destinato alla Basilica di San Paolo Fuori le Mura, su richiesta dell'Arciprete della Basilica, il Cardinale James Michael Harvey.

Ecco il mosaico con il ritratto di Leone XIV per San Paolo fuori le Mura - Sorride papa Leone XIV mentre guarda il tondo in mosaico con il suo ritratto, realizzato dallo studio del Mosaico vaticano della Fabbrica di San Pietro. avvenire.it

Pronto il nuovo mosaico del papa - Nella mattinata di mercoledì 14 gennaio, nell’Auletta dell’Aula Paolo VI, è stato presentato a Leone XIV il tondo musivo che, secondo una tradizione secolare, accompagna l’elezione di ogni Pontefice. polesine24.it

